США предрекли перестройку под долгосрочный конфликт с Россией и Китаем

Политолог Блохин: США перестроят ВПК под долгосрочный конфликт с РФ и Китаем

Предстоящая борьба США за мировое господство с Россией и Китаем пройдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил обороноспособность Вашингтона на фоне одновременной помощи Украине и Израилю.

«Решение текущих задач, конечно, вызывает дефицит в США, но давайте не будем заниматься шапкозакидательством и считать, что пиши пропало. Экономика США довольно сильна, производственные мощности тоже. Мы помним, как в годы Второй мировой войны США в кратчайшие сроки увеличили производство военного оборудования и усилили свой военно-промышленный комплекс (ВПК)», — сказал эксперт.

При этом специалист обратил внимание на частичное снижение военного потенциала, связанного с поддержкой Украины и помощи Израилю. Тем не менее Блохин заметил, что США видят ситуацию на Украине и в Израиле скорее как «локальные конфликты, которые не оказывающее влияние на мировую систему в целом».

«Сейчас США (...) будут перестраивать ВПК, где главное внимание будет сосредоточено для долгосрочной конфронтации с Россией и Китаем. Они будут его перестраивать под сдерживание как России, так и Китая. Это уже будут вооружения другого типа, не теми пушками, которые поставляются на Украину: это уже будет оружие стратегического характера», — пояснил специалист.

Борьба за мировое господство будет осуществляться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главными противниками являются Китай и Россия. Поэтому они будет перестраивать свой ВПК для холодной войны и долгосрочной конфронтации с этими двумя странами Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Ранее генерал армии США в отставке Дон Болдук заявил, что военная помощь Вашингтона Киеву истощила собственные запасы страны. Амриканский военный заявил об ослаблении американской армии из-за Украины и подчеркнул, что по этой причине военные не могут принять участие в других конфликтах.

«За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно», — сказал Болдук, подчеркнув, что последние годы американские власти думают обо всем, кроме «способов вести и выигрывать войны».