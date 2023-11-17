Москвичей предупредили о формировании устойчивого снежного покрова

Тишковец: высота снега в Московском регионе к концу новой недели составит 4-6 см

В Московском регионе начал формироваться снежный покров, высота которого на следующей неделе увеличится до нескольких сантиметров. Об этом москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

По информации синоптика, в конце новой недели высота снежного покрова в столичном регионе составит четыре-шесть сантиметров. На данный момент, отметил он, Московскую область лишь слегка припорошило снегом, и высота покрова составляет не более сантиметра. «На следующей неделе, начиная со вторника, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит четыре-шесть сантиметров», — сообщил Тишковец.

Специалист добавил, что, хотя метеорологическая зима в 2023 году в столичном регионе наступила на четыре дня позже обычного срока, устойчивый снежный покров, напротив, прикроет землю на неделю раньше положенного. Синоптик уточнил, что формирование снежного покрова в Москве традиционно приходится на период с 27 ноября по 2 декабря, при этом высота снежного покрова должна быть не меньше пяти сантиметров.

Ранее в этот же день Тишковец рассказал, что в Московском регионе и других регионах Центральной России началась метеорологическая зима.