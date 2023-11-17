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12:12, 17 ноября 2023Среда обитания

Собянин доложил о готовности станции «Тютчевская» новой линии метро

Собянин: станция «Тютчевская» Троицкой линии метро готова более чем на 75 %

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Строительство станции московского метрополитена «Тютчевская» Троицкой линии завершено более чем на 75 процентов. О степени готовности объекта мэр столицы Сергей Собянин доложил в Telegram.

По словам градоначальника, на данный момент практически закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, а также смонтированы четыре эскалатора. К сегодняшнему дню проложено более 3,5 километра путей. Помимо этого, специалисты приступили к облицовке путевых стен и проводят архитектурную отделку платформы — станция будет выполнена в стиле экспрессионизма.

«Тютчевская» станет восьмой станцией на новой, изумрудной ветке метро. Из наземного павильона можно будет выйти на на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, а также к остановкам городского и пригородного транспорта. Станцию решили назвать в честь поэта Федора Тютчева, так как его отец владел усадьбой, расположенной в данной местности.

Всего на Троицкой линии метрополитена, которая будет начинаться от станции «ЗИЛ», запланировано 17 станций. Собянин отметил, что ее появление позволит уменьшить нагрузку на соседние линии и открыть новые маршруты для жителей Южного, Юго-западного, а также Троицкого и Новомосковского округов столицы.

В ноябре стало известно, что в Москве согласовали проект планировки территории для строительства финального участка Троицкой линии метро.

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      Полина Кислицына
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