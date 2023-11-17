Пентагон: США развернули дополнительные комплексы Patriot на Ближнем Востоке

США развернули дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет ТАСС.

«Батареи [комплексов] Patriot уже на месте и находятся в полной готовности, что касается батареи [противоракетной обороны] THAAD, то она находится в пути», — подчеркнула она.

Ранее газета The Washington Post писала, что американская политика относительно палестино-израильского конфликта грозит подорвать позиции США на Ближнем Востоке и на мировой арене. Издание указало на растущее негодование в отношении Израиля и США по поводу «огромного сопутствующего вреда мирному населению».

10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для долгосрочного мира на Ближнем Востоке нужно отказаться от насильственного переселения палестинцев.