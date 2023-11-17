Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:30, 17 ноября 2023Мир

США развернули дополнительные комплексы Patriot на Ближнем Востоке

Пентагон: США развернули дополнительные комплексы Patriot на Ближнем Востоке

Фото: Osman Orsal / Reuters

США развернули дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет ТАСС.

«Батареи [комплексов] Patriot уже на месте и находятся в полной готовности, что касается батареи [противоракетной обороны] THAAD, то она находится в пути», — подчеркнула она.

Ранее газета The Washington Post писала, что американская политика относительно палестино-израильского конфликта грозит подорвать позиции США на Ближнем Востоке и на мировой арене. Издание указало на растущее негодование в отношении Израиля и США по поводу «огромного сопутствующего вреда мирному населению».

10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для долгосрочного мира на Ближнем Востоке нужно отказаться от насильственного переселения палестинцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкому интервьюеру Путина пригрозили судом в ФРГ

      В МИД раскритиковали председательство США в АТЭС

      В США предрекли ВСУ признание поражения перед Россией

      В США заявили о восстановлении экономики России вопреки санкциям

      В Израиле обсудят законопроект о смертной казни

      Третья группа эвакуированных из Газы россиян вернулась в Москву

      Известная 58-летняя модель опубликовала снимок топлес

      МЧС раскрыло число собравшихся выехать из Газы россиян

      Несколько сотрудников ФСБ задержали по делу о коррупции

      Пентагон отказался уточнить количество средств для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости