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09:16, 17 ноября 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах в пятницу, 17 ноября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты шести воздушных судов, три — отменили. Во Внуково перенесли шесть авиарейсов, в Шереметьево задержали четыре рейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в США и попал на видео. Несчастный случай произошел в американском штате Юта во вторник, 14 ноября. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.

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      Фариза Бацазова
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