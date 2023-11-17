Стало известно о прекращении работы визовых центров России во Франции

Посольство РФ: визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября

Визовые центры России во Франции прекратят работу с 24 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в этой европейской стране.

Стало известно, что путешественники больше не смогут воспользоваться услугами визовых центров в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. По вопросам оформления виз в Россию им порекомендовали обращаться в консульский отдел посольства РФ во Франции, генеральное консульство РФ в Страсбурге, генеральное консульство РФ в Марселе и в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер.

Отмечается, что в посольстве посетителей, желающих оформить визы, принимают строго по записи через систему электронной очереди на сайте.

Ранее российских туристов предупредили о сложностях при получении виз в Испанию. Эта страна Европы увеличила сроки рассмотрения заявок на въездные документы до полутора месяцев.