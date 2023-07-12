Россиян предупредили о сложностях при получении виз в еще одну страну Европы

Испанский визовый центр в Москве начнет рассматривать заявки на визы по полтора месяца

Российских туристов предупредили о сложностях при получении виз в Испанию. Об этом сообщается на сайте визового центра государства в Москве.

Так, еще одна страна Европы увеличила сроки рассмотрения заявок на въездные документы до полутора месяцев. Это связано с полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, уточняется в заявлении.

Ранее соответствующие изменения применили итальянские визовые центры. Они начали рассматривать заявки туристов дольше обычных сроков. Там посоветовали путешественникам подавать документы со значительным запасом времени относительно предполагаемой даты поездки — как минимум за 15 рабочих дней.

В июне сообщалось, что Испания стала страной, которая чаще всего выдает шенгенские визы российским туристам. Таковы данные статистики за 2022 год. Согласно информации на портале SchengenVisaInfo.com, Мадрид оформил более 154 тысяч из примерно 603 тысяч шенгенов. В числе других наиболее лояльных к российским туристам стран Шенгенской зоны были названы Финляндия, Италия, Греция и Франция.