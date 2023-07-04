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14:36, 4 июля 2023Путешествия

Россиян предупредили о сложностях при получении виз в популярную страну Европы

Визовый центр Италии сообщил об увеличении сроков обработки запросов на визы

Фото: Atilano Garcia / Globallookpress.com

Россиян предупредили о сложностях при получении виз в Италию. Как сообщается на сайте визового центра этой популярной у туристов страны Европы, сроки обработки запросов от путешественников увеличены.

«В связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу может занимать больше времени, чем обычно», — говорится в объявлении.

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В визовом центре посоветовали туристам подавать документы со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки — как минимум за 15 рабочих дней. Отмечается, что сроки рассмотрения визовых запросов могут достигать 30 календарных дней с момента подачи заявки.

Ранее сообщалось, что Испания стала страной, которая чаще всего выдает шенгенские визы российским туристам. Таковы данные статистики за 2022 год. Согласно информации на портале SchengenVisaInfo.com, Мадрид оформил более 154 тысяч из примерно 603 тысяч шенгенов. В числе других наиболее лояльных к российским туристам стран Шенгенской зоны названы Финляндия, Италия, Греция и Франция.

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    Марина Черняк
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