Мертвая звезда внезапно ожила

Nature: зафиксированы неизвестные яркие вспышки от взорвавшейся звезды

Ученые Корнеллского университета (США) впервые наблюдали, как мертвая после взрыва звезда внезапно «ожила», став источником повторяющихся вспышек неизвестной природы, наблюдаемых в течение нескольких месяцев. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Изначально ученые зафиксировали редкий тип звездного катаклизма, называемый быстрым синим оптическим переходным процессом (или LFBOT). Через сто дней спустя астрономы наблюдали на месте предполагаемого остатка звезды яркие, короткие вспышки продолжительностью всего несколько минут и столь же яркие, как первоначальный взрыв.

Анализ данных, полученных в ходе долговременных наблюдений, подтвердил наличие как минимум 14 нерегулярных световых импульсов за 120-дневный период, что, вероятно, лишь часть от общего числа.

Событие взрыва было официально названо AT2022tsd и получило прозвище «Тасманийский дьявол». Предполагается, что ранее неизвестная вспышечная активность может возникать из-за того, что после взрыва от звезды осталась либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Кроме того, есть вероятность, что LFBOT был не обычной сверхновой, а мог быть вызван слиянием звезды с черной дырой.