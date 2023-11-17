Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:35, 17 ноября 2023Наука и техника

Мертвая звезда внезапно ожила

Nature: зафиксированы неизвестные яркие вспышки от взорвавшейся звезды

Фото: Brett Ritchie / Unsplash

Ученые Корнеллского университета (США) впервые наблюдали, как мертвая после взрыва звезда внезапно «ожила», став источником повторяющихся вспышек неизвестной природы, наблюдаемых в течение нескольких месяцев. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Изначально ученые зафиксировали редкий тип звездного катаклизма, называемый быстрым синим оптическим переходным процессом (или LFBOT). Через сто дней спустя астрономы наблюдали на месте предполагаемого остатка звезды яркие, короткие вспышки продолжительностью всего несколько минут и столь же яркие, как первоначальный взрыв.

Анализ данных, полученных в ходе долговременных наблюдений, подтвердил наличие как минимум 14 нерегулярных световых импульсов за 120-дневный период, что, вероятно, лишь часть от общего числа.

Событие взрыва было официально названо AT2022tsd и получило прозвище «Тасманийский дьявол». Предполагается, что ранее неизвестная вспышечная активность может возникать из-за того, что после взрыва от звезды осталась либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Кроме того, есть вероятность, что LFBOT был не обычной сверхновой, а мог быть вызван слиянием звезды с черной дырой.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о кооперации с Китаем по теме санкций против России. О чем пытаются договориться две страны?

      Мертвая звезда внезапно ожила

      Встреча бесстрашной лисы и собаки в московском дворе попала на видео

      Вице-премьер рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС

      Юрист рассказала о последствиях публикации чужих фотографий в блоге

      МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

      Российский врач высказался о смертельной дозе энергетика

      Жена Бибера снялась в трусах для рекламы своего бренда

      Зеленский пожаловался на нехватку боеприпасов у ВСУ

      Политолог объяснил фактический разворот Армении от России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости