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15:17, 17 ноября 2023Ценности

Дизайнер перечислил россиянам визуально старящие детали в образе

Фото:Tamara Bellis / Unsplash

Дизайнер Наз Маер перечислил россиянам визуально старящие детали в образе. Соответствующий материал появился на сайте издания «Страсти».

По мнению эксперта, лишние годы могут прибавить неправильный размер одежды, устаревшая обувь, а также неухоженные волосы и кожа. «Даже если вы будете с ног до головы одеты в модные бренды из последних коллекций, все может испортить грязная голова, плохая прическа и землистый тон кожи», — заявил он.

Кроме того, Маер обратил внимание на использование в образах трендов, которые давно утратили актуальность, неаккуратный макияж и немодные аксессуары. Вдобавок он отметил пренебрежение яркими цветами в одежде, поскольку они способны придать внешнему виду свежести.

В заключение собеседник издания призвал не бояться экспериментов. Маер подчеркнул, что в любом возрасте необходимо пробовать что-то новое, в том числе, примерять новые прически и менять стиль в одежде.

Ранее Наз Маер перечислил зимние вещи, которые навечно останутся в моде. В первую очередь специалист назвал пальто прямого кроя бежевого, горчичного, светло-розового или темно-синего оттенков.

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      Мария Винар
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