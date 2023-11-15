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16:54, 15 ноября 2023Ценности

Российский дизайнер перечислил вечно модные зимние вещи

Российский дизайнер Маер назвал пальто вечно модной зимней вещью

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Российский модельер и дизайнер Наз Маер перечислил зимние вещи, которые навечно останутся в моде. Соответствующий материал публикует журнал «Страсти».

В первую очередь специалист назвал пальто прямого кроя бежевого, горчичного, светло-розового или темно-синего оттенков. «В зимний сезон его легко сочетать с различными элементами гардероба: объемными свитерами, джинсами трубами, джоггерами и даже толстовками», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт посоветовал пополнить гардероб ботинками чуть выше щиколотки на грубой подошве черного матового цвета. «Ультрамодный удлиненный мыс смотрится интересно и является трендом в 2023 году, но лучше отдать предпочтение вытянутому овальному, который никогда не выйдет из моды», — уточнил Маер.

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Среди прочего модельер отметил актуальность классического джемпера из кашемира или шерсти универсальных расцветок. При этом он подчеркнул, что данное изделие удачно сочетается с джинсами на высокой посадке, твидовыми юбками, брюками.

«Подобные вещи будут в тренде не один зимний сезон, в отличие от оверсайза, который рано или поздно все равно уйдет в прошлое. С такой вещью можно легко создать и многослойный образ, если надеть под нее тонкую рубашку с воротником», — подытожил он.

Ранее стилист Павел Охапкин перечислил россиянам способы сохранить качество волос осенью и зимой. Он подчеркнул, что выходить на улицу сразу после сушки феном не стоит, поскольку важно давать локонам остыть.

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      Екатерина Ештокина
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