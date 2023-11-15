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12:57, 15 ноября 2023Ценности

Стилист перечислил россиянам способы сохранить качество волос осенью и зимой

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Стилист Павел Охапкин перечислил россиянам способы сохранить качество волос осенью и зимой. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

«В холодное время года волосы и кожа головы подвержены стрессу, равно как и весь организм человека. Резкие перепады температуры — с одной стороны, минусовая погода за окном, с другой, отопление в автомобиле — пересушивают волосы, в результате чего они электризуются и выглядят безжизненно», — пояснил эксперт, посоветовав носить головные уборы во избежание перечисленных проблем с локонами.

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Специалист отметил необходимость регулярной стрижки кончиков волос. Помимо этого, Охапкин подчеркнул, что выходить на улицу сразу после сушки феном не стоит, поскольку важно давать волосам остыть. Кроме того, собеседник издания напомнил о тщательном уходе за волосами в домашних условиях.

«В холодное время года переходите на питательные средства для поврежденных волос. Липидные комплексы в их составе отлично заполнят чешуйчатый слой, защитят волосы от пагубного воздействия окружающей среды. В результате волосы станут гладкими, блестящими и более податливыми к укладке», — сообщил стилист.

В заключение Охапкин рассказал, что нужно также уделять особое внимание коже головы, а также использовать себорегулирующие шампуни и сыворотки.

Ранее в ноябре россиянам раскрыли опасность популярного в TikTok-тренда на редкое мытье головы. Врач-косметолог Кристина Радина заявила, что отказ от процедуры на долгое время вызывает появление перхоти и облысение.

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      Екатерина Ештокина
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