Сын украл деньги у больной деменцией матери ради путешествий и автомобиля

Британец украл сбережения у матери с деменцией и потратил на развлечения

Житель Великобритании незаконно снял со счета больной матери все ее сбережения. Об этом пишет Daily Mirror.

В 2019 году 56-летнему Карлу Зирольду был предоставлен контроль над средствами пожилой матери. Это произошло после того, как у женщины диагностировали деменцию и она переехала в дом престарелых. Сын получил опекунство как старший из четырех детей.

Спустя некоторое время братья и сестра британца решили инвестировать средства матери, чтобы деньги не лежали без дела. Однако они вскоре обнаружили, что на счете не хватает боле 220 тысяч фунтов стерлингов (около 25 миллионов рублей). Когда они обратились за объяснениями к Зирольду, он во всем сознался. Оказалось, что мужчина украл деньги матери, потратив их на покупку шикарного автомобиля Mercedes V8 GT, дорогие путешествия в Дубае и на Маврикий и на развлечения. Однако большую часть — 180 тысяч фунтов стерлингов (около 20,3 миллионов рублей) — он отдал своему бизнес-партнеру.

После этого брат Зирольда Джеймс обратился в Управление общественной опеки с заявлением о мошенничестве. Доверенность, выданная Зирольду, была аннулирована. Мужчина раскаялся, попросил прощения у родных и пообещал вернуть деньги, но за несколько лет так и не сделал этого. По его словам, он ожидал, что бизнес-партнер переведет ему отданные средства, но этого не произошло.

В ноябре состоялся суд, в ходе которого Зирольда приговорили к 40 месяцам тюрьмы с возможностью досрочного освобождения через 20 месяцев. Судья во время оглашения вердикта дополнительно пристыдил мужчину: «Ваша мать всю свою жизнь была трудолюбивым человеком, откладывая деньги, чтобы другие не несли бремя ответственности по уходу за ней в старости. Вы же не несете бремя за других — вы сами бремя для других. Трудно представить себе человека на скамье подсудимых, которому следовало бы больше стыдиться себя».

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда, работающая на государственной службе, попалась на удочку мошенников и перечислила им крупную сумму. Аферисты заявили, что женщина причастна к серьезному преступлению, и потребовали проверить банковский счет.