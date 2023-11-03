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11:25, 3 ноября 2023Из жизни

Притворившиеся полицейскими мошенники выманили у госслужащей два миллиона рублей

В Таиланде мошенники под видом полицейских выманили у женщины 800 тысяч батов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Таиланда, работающая на государственной службе, попалась на удочку мошенников и перечислила им крупную сумму. Об этом сообщает The Thaiger.

По словам потерпевшей, аферисты позвонили ей по телефону 17 октября и представились сотрудниками полиции и управления по контролю за оборотом наркотиков. Мошенники заявили, что госслужащая причастна к серьезному преступлению, и потребовали проверить банковский счет. В случае отказа притворившиеся полицейскими аферисты пригрозили возбудить уголовное дело в отношении госслужащей. Кроме того, они отправляли потерпевшей фотографии различных официальных документов и угрожали, что обвинят ее в разглашении государственной тайны, если она расскажет кому-либо о произошедшем.

Женщина не смогла зайти в приложение банка и решила, что ее счет арестовали. Это заставило ее поверить, что звонившие действительно являются должностными лицами и говорят ей правду. Потерпевшая выполнила требования аферистов. Сначала она перевела деньги со своего счета, а затем сняла крупную сумму с кредитной карты и тоже отправила мошенникам. В общей сложности у госслужащей выманили почти 800 тысяч батов (два миллиона рублей).

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Аферисты заявили, что вернут деньги после того, как завершат проверку, но пропали. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенничества. Она обратилась в полицию и несколько банков в надежде вернуть свои деньги. «Я задолжала по кредитной карте более 750 тысяч батов. Дело не продвигается должным образом, поэтому я решила обратиться за помощью в Центральное бюро расследований», — пожаловалась она.

Ранее сообщалось, что учительница из Китая влюбилась в афериста и лишилась крупной суммы денег. Мошенник предложил женщине вложить деньги в проект, связанный с криптовалютой, и пообещал, что она разбогатеет.

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