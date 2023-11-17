Третья группа эвакуированных из Газы россиян вернулась в Москву

МЧС: борт с третьей группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Домодедово

Самолет МЧС России, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа третья группа россиян, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом передает РИА Новости.

Уточняется, что борт с третьей группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Домодедово в 0:48 по Москве. В рамках спецрейса из Каира в Россию вернулись еще 120 граждан.

«К настоящему моменту самолетами МЧС России переведено 288 человек», — уточнил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

15 ноября в столичный аэропорт Домодедово прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. Спецбортом МЧС из Каира прилетели 98 человек.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, включая 27 детей и беременную женщину. Согласование порядка и маршрутов эвакуации продолжалось неделю, в этом участвовали российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.