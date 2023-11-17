ЦАХАЛ и правительство Израиля начали дискуссию о развитии наступления в Газе

JP: ЦАХАЛ и правительство Израиля дискутируют о развитии наступления в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительство страны дискутируют о возможном развитии операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).

«На самых высоких уровнях правительства и Армии обороны Израиля ведутся дебаты о том, следует ли военным уже начинать свое вторжение в южную часть Газы или для этого необходимо дождаться промежуточного соглашения о заложниках», — пишет газета.

Отмечается, что главным предметом дискуссии являются ведущиеся переговоры Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС по обмену заложников.

Ранее боевики ХАМАС согласились на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. В обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.