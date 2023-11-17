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09:58, 17 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ и правительство Израиля начали дискуссию о развитии наступления в Газе

JP: ЦАХАЛ и правительство Израиля дискутируют о развитии наступления в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правительство страны дискутируют о возможном развитии операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).

«На самых высоких уровнях правительства и Армии обороны Израиля ведутся дебаты о том, следует ли военным уже начинать свое вторжение в южную часть Газы или для этого необходимо дождаться промежуточного соглашения о заложниках», — пишет газета.

Отмечается, что главным предметом дискуссии являются ведущиеся переговоры Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС по обмену заложников.

Ранее боевики ХАМАС согласились на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. В обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

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      Глеб Бажуткин
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