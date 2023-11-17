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14:05, 17 ноября 2023Экономика

ЦБ прокомментировал информацию о резком росте вложений России в госдолг США

Банк России заявил об отсутствии вложений в госдолг США

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Банке России заявили об отсутствии вложений в госдолг США, сообщает РБК. Так регулятор прокомментировал информацию о росте объема российских вложений в американские обязательства.

«Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США», — заявили изданию в ЦБ.

Согласно данным американского Минфина, в июле вложения России в госдолг страны составляли 29 миллионов долларов, в следующем месяце выросли до 31 миллиона, а в сентябре достигли 73 миллионов. Примерно на текущем уровне показатель находился в марте (77 миллионов долларов) и феврале (75 миллионов) 2023 года.

При этом резко выросший показатель более чем в тысячу раз уступает объему госдолга США в активах России пятилетней давности, достигавшему в апреле 2018 года 96 миллиардов долларов.

Первое место по объему вложений в госдолг США по-прежнему занимает Япония с 1,08 триллиона долларов. В тройку лидеров входят также Китай (778,1 миллиарда) и Великобритания (668,9 миллиарда).

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      Дмитрий Воронин
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