Туристка описала поездку на теплоходе в российском селе фразой «дети в слезах»

Россиянка с детьми отправилась на прогулку на теплоходе по красивым местам села Ширяево Самарской области и была разочарована. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор отзыва пожаловалась, что к прибытию судна собралась огромная очередь, посадочных мест было мало, а на борту стояла невыносимая жара. Более того, в месте остановки не нашлось ни мест для детей, ни лежаков, ни тени, где можно было бы спрятаться от палящего солнца.

По словам туристки, на обратном пути погода изменилась в худшую сторону: начался сильный дождь. «Теплоход качало, как на качелях, из стороны в сторону. Волны были большие. Дети на теплоходе просто разрывались в слезах от испуга», — такими фразами описала она свою поездку по реке в российском регионе.

Автор добавила, что на борту ее укачало, но ни аптечки, ни медицинского работника на теплоходе не оказалось, на помощь пришли попутчицы.

«Возьмите себе на заметку: обязательно берите в подобные путешествия препараты от укачивания, побольше воды и еды», — предупредила россиянка.

Ранее другая туристка отдохнула в Новороссийске и пожаловалась на тухлую еду в одном из местных отелей. Женщина описала свои впечатления словами «тлен и безнадега».

