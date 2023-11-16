Туристка отдохнула на курорте в России и описала его словами «тлен и безнадега»

Читательницу «Тонкостей туризма» разочаровала тухлая еда в отеле Новороссийска

Путешественница отдохнула в Новороссийске и пожаловалась на тухлую еду в одном из местных отелей. В разговоре с порталом «Тонкости туризма» она описала свои впечатления словами «тлен и безнадега».

Туристка Анна Дав рассказала, что отдых на курорте юга России с 31 декабря 2022-го по 5 января 2023 года обошелся в 16 тысяч рублей за двух взрослых и ребенка. В пакет были включены завтраки. «Считаю, недорого», — выразила мнение читательница издания.

При этом еда в отеле россиянку разочаровала. «Как-то раз дали булочки в упаковке. Снизу они были зеленые, с обычной плесенью, — пояснила она. — Наш последний завтрак запомнился больше всего — котлеты принесли протухшие».

По словам туристки, она пожаловалась администратору на плохое качество еды, но ей не поверили: «Увы, все закончилось потерянными нервами и моими слезами».

Сам Новороссийск уроженка Сочи назвала «немного депрессивным». «Какие-то тлен и безнадега порой ощущаются, когда ходишь по его улочкам», — заключила Анна Дав.

Ранее другая россиянка поехала в Новороссийск и описала отпуск фразой «туристов тут не любят». Она добавила, что в портовом городе грязная вода, которая неприятно пахнет, а также большие пробки на дорогах.

