Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:41, 16 ноября 2023Путешествия

Туристка отдохнула на курорте в России и описала его словами «тлен и безнадега»

Читательницу «Тонкостей туризма» разочаровала тухлая еда в отеле Новороссийска

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Путешественница отдохнула в Новороссийске и пожаловалась на тухлую еду в одном из местных отелей. В разговоре с порталом «Тонкости туризма» она описала свои впечатления словами «тлен и безнадега».

Туристка Анна Дав рассказала, что отдых на курорте юга России с 31 декабря 2022-го по 5 января 2023 года обошелся в 16 тысяч рублей за двух взрослых и ребенка. В пакет были включены завтраки. «Считаю, недорого», — выразила мнение читательница издания.

При этом еда в отеле россиянку разочаровала. «Как-то раз дали булочки в упаковке. Снизу они были зеленые, с обычной плесенью, — пояснила она. — Наш последний завтрак запомнился больше всего — котлеты принесли протухшие».

Материалы по теме:
Лучшие горнолыжные курорты России. Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2023-2024?
Лучшие горнолыжные курорты России.Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2023-2024?
10 ноября 2023
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура» Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура»Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
Промо
15 ноября 2023

По словам туристки, она пожаловалась администратору на плохое качество еды, но ей не поверили: «Увы, все закончилось потерянными нервами и моими слезами».

Сам Новороссийск уроженка Сочи назвала «немного депрессивным». «Какие-то тлен и безнадега порой ощущаются, когда ходишь по его улочкам», — заключила Анна Дав.

Ранее другая россиянка поехала в Новороссийск и описала отпуск фразой «туристов тут не любят». Она добавила, что в портовом городе грязная вода, которая неприятно пахнет, а также большие пробки на дорогах.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Против главной русофобки Украины возбудили уголовное дело. Чем высказывания Ирины Фарион не понравились СБУ?

      Советник Байдена рассказал о проблемах со сном из-за Украины

      США и Китай договорились возобновить взаимодействие между военными

      Стало известно о росте разногласий между США и Израилем из-за Газы

      Туристка отдохнула на курорте в России и описала его словами «тлен и безнадега»

      Украинский беженец захотел открыть пекарню за счет американцев

      Экономист предсказал курс доллара до конца 2023 года

      Байден заявил о реальном прогрессе на переговорах с Си Цзиньпином

      Симоньян рассказала о невезении Пугачевой

      Израильские банки начали ограничивать счета россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости