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20:10, 17 ноября 2023Силовые структуры

Турция экстрадировала в Россию лишившего в Москве жизни жену

Лишившего жизни жену россиянина экстрадировали из Турции

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Турецкая Республика экстрадировала в Россию обвиняемого в совершении тяжкого преступления россиянина. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27 декабря 2022 года злоумышленник поругался со своей женой в квартире на улице Затонной. Испытывая сильнейшую неприязнь к супруге, он схватил нож и нанес 57 ударов в шею, спину и голову женщины, которые оказались несовместимы с жизнью. Желая избежать наказания, мужчина уехал за границу.

Следователи столичного управления СКР установили местонахождение подозреваемого и передали информацию коллегам из Турции, которые задержали злоумышленника и передали его российским властям. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для допроса.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пожилой мужчина напал на жену. Пенсионер схватил полено с кочергой и стал бить ими женщину по голове.

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      Владимир Седов
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