Уничтожена найденная у моста в российском городе бомба

Силовики нашли и уничтожили СВУ у опоры Красинского моста в Твери

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и уничтожили на месте самодельное взрывное устройство (СВУ) у опоры Красинского моста в Твери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подозрительная коробка с проводами и таймером была найдена утром 17 ноября. Вызванные на место силовики приняли решение уничтожить бомбу на месте.

После эксперты забрали с места инцидента ее остатки. СВУ состояло из шести брусков неизвестного пластичного вещества, поражающих элементов из гаек и болтов, а также электронного устройства.

Полицейские проверили все мосты в Твери, больше ничего подозрительного не было найдено.

9 ноября сообщалось, что в Ленинградской области силовики предотвратили взрыв, который мог произойти из-за СВУ на нефтепроводе Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района под Петербургом. СВУ лежало на металлическом контейнере, который контролирует перекачку нефтепродукта.