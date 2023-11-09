Под Петербургом предотвратили взрыв на нефтепроводе

В Ленобласти предотвратили взрыв на нефтепроводе Ярославль — Приморск

В Ленинградской области силовики предотвратили взрыв на нефтепроводе, который мог произойти из-за самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подозрительный предмет заметили на нефтепроводе Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района под Петербургом. Он лежал на металлическом контейнере, который контролирует перекачку нефтепродукта.

На место вызвали правоохранителей, специалисты подтвердили, что странный предмет — СВУ. Его обезвредили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Твери. На месте силовики изъяли самодельное взрывное устройство и гранату РГД-5.