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08:36, 9 ноября 2023Силовые структуры

Под Петербургом предотвратили взрыв на нефтепроводе

В Ленобласти предотвратили взрыв на нефтепроводе Ярославль — Приморск

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ленинградской области силовики предотвратили взрыв на нефтепроводе, который мог произойти из-за самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подозрительный предмет заметили на нефтепроводе Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района под Петербургом. Он лежал на металлическом контейнере, который контролирует перекачку нефтепродукта.

На место вызвали правоохранителей, специалисты подтвердили, что странный предмет — СВУ. Его обезвредили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Твери. На месте силовики изъяли самодельное взрывное устройство и гранату РГД-5.

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      Варвара Митина
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