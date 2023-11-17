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10:13, 17 ноября 2023Путешествия

У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У пассажирского самолета Asiana отказал двигатель во время полета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Сингапура в Сеул, 16 ноября. «После выполнения взлета экипаж воздушного судна доложил об отказе двигателя», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пилотам пришлось выработать топливо и вернуться в авиагавань вылета. В результате самолет приземлился в сеульском аэропорту с одним работающим двигателем. Посадка лайнера прошла благополучно, никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее стало известно, что частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в США. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.

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      Фариза Бацазова
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