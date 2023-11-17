У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У пассажирского самолета Asiana отказал двигатель во время полета

У самолета южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Сингапура в Сеул, 16 ноября. «После выполнения взлета экипаж воздушного судна доложил об отказе двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотам пришлось выработать топливо и вернуться в авиагавань вылета. В результате самолет приземлился в сеульском аэропорту с одним работающим двигателем. Посадка лайнера прошла благополучно, никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее стало известно, что частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в США. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.