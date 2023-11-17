Украинским военнослужащим запретили посещать Херсон

Командование ВСУ запретило посещать Херсон бойцам, не проходящим службу в городе

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретят посещать Херсон. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Государственный служащий отметил, что попасть в город теперь смогут только бойцы, проходящие в нем службу. Кроме того, исключение составят военнослужащие, проживающие в Херсоне, а также проходящие лечение и прибывшие в отпуск или командировку.

В то же время Прокудин заявил, что в регионе усилят работу по проведению мобилизации. Соответствующие решения были приняты на заседании Совета по обороне Херсонщины.

Также в регионе был введен сухой закон. Приобрести алкоголь в большинстве населенных пунктов правобережной Херсонщины будет невозможно.

Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа. Из-за нехватки воды и еды, а также отсутствия медицинской помощи люди начали массово покидать город.