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19:02, 17 ноября 2023Бывший СССР

Украинским военнослужащим запретили посещать Херсон

Командование ВСУ запретило посещать Херсон бойцам, не проходящим службу в городе

Фото: Nacho Doce / Reuters

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретят посещать Херсон. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Государственный служащий отметил, что попасть в город теперь смогут только бойцы, проходящие в нем службу. Кроме того, исключение составят военнослужащие, проживающие в Херсоне, а также проходящие лечение и прибывшие в отпуск или командировку.

В то же время Прокудин заявил, что в регионе усилят работу по проведению мобилизации. Соответствующие решения были приняты на заседании Совета по обороне Херсонщины.

Также в регионе был введен сухой закон. Приобрести алкоголь в большинстве населенных пунктов правобережной Херсонщины будет невозможно.

Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа. Из-за нехватки воды и еды, а также отсутствия медицинской помощи люди начали массово покидать город.

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      Александр Курбатов
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