Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 17 ноября 2023Бывший СССР

Украинский генерал признал превосходство российских фугасных бомб

Генерал Кривонос: фугасные авиабомбы России ничего не оставляют от позиций ВСУ

Фото: РИА Новости

Фугасные авиабомбы, созданные Россией, ничего не оставляют от позиций украинской армии. Их превосходство признал генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, его цитирует РИА Новости.

По его словам, российские военные очень часто применяют эти авиабомбы, особенно при поражении позиций ВСУ. Он уточнил, что когда на окопы или опорный пункт падают 4-5 таких бомб весом в несколько тонн, то «остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты».

Кривонос отметил, что бойцы украинской армии могли бы защитить свои позиции, если бы имели мощные системы противовоздушной обороны или истребители-перехватчики. Однако любая предоставленная техника западными союзниками не станет гарантией успеха, так как это вооружение с легкостью способны поразить военнослужащие РФ, подчеркнул генерал.

Ранее солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Олег рассказал, что позиции украинских войск в районе Марьинки находятся под постоянным обстрелом. Как утверждали военные, российские силы используют различные виды вооружения, в том числе гранаты и фугасные бомбы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Хаос, раскол и государственный переворот. Зеленский предупредил об угрозе нового «майдана» на Украине

      Раскрыто позволяющее меньше работать устройство

      Два десятка россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин

      Жильцы разрушенного дома в Астрахани много лет жаловались на затопление подвала

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту пригрозили тюрьмой

      Реакторы крейсера «Адмирал Нахимов» запустят в ноябре

      Нетаньяху отложил посещение раненых военных в больнице из-за опасений протестов

      Россиян предупредили об опасности самовольной перепланировки

      В Финляндии допустили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией

      Названы первые симптомы деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости