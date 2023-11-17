Украинский генерал признал превосходство российских фугасных бомб

Генерал Кривонос: фугасные авиабомбы России ничего не оставляют от позиций ВСУ

Фугасные авиабомбы, созданные Россией, ничего не оставляют от позиций украинской армии. Их превосходство признал генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, его цитирует РИА Новости.

По его словам, российские военные очень часто применяют эти авиабомбы, особенно при поражении позиций ВСУ. Он уточнил, что когда на окопы или опорный пункт падают 4-5 таких бомб весом в несколько тонн, то «остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты».

Кривонос отметил, что бойцы украинской армии могли бы защитить свои позиции, если бы имели мощные системы противовоздушной обороны или истребители-перехватчики. Однако любая предоставленная техника западными союзниками не станет гарантией успеха, так как это вооружение с легкостью способны поразить военнослужащие РФ, подчеркнул генерал.

Ранее солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Олег рассказал, что позиции украинских войск в районе Марьинки находятся под постоянным обстрелом. Как утверждали военные, российские силы используют различные виды вооружения, в том числе гранаты и фугасные бомбы.