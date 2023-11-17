Курс доллара поднялся выше 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

В ходе торгов на Мосбирже 17 ноября курс доллара вернулся к 90 рублям после падения до 88,7 рубля днем ранее. С начала торгового дня американская валюта подскочила в цене на 1,2 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке доллар достигал 90,19 рубля. На момент написания материала курс евро составлял 97,4 рубля, а курс юаня — 12,29 рубля.

Аналитики отмечают, что ослабление рубля в условиях сильной перепроданности валют выглядит логичным. Некоторые эксперты ранее указывали, что укрепление рубля не может быть вечным, поскольку для бюджета страны это невыгодно.

По мнению экономиста, инвестора Владимира Григорьева, при сохранении тренда на снижение курса американской валюты, возможно, что доллар зафиксируется в пределах 90 рублей. При этом к весне 2024 года российская валюта укрепится еще сильнее и может достигнуть 80 рублей за доллар.