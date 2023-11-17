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22:46, 17 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки

Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Тарасовского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Александра Тарасовского. Соответствующий указ размещен на сайте офиса главы государства.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — сказано в тексте указа.

Причины снятия с Тарасовского с должности неизвестны.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что сокращение помощи Запада усугубит сложное положение Киева. Она отметила, что следующий год будет непростым, но в то же время важным. Кроме того, она призвала партнеров Киева не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых направлениях.

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      Марина Совина
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