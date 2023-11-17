Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки

Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Тарасовского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Александра Тарасовского. Соответствующий указ размещен на сайте офиса главы государства.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — сказано в тексте указа.

Причины снятия с Тарасовского с должности неизвестны.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что сокращение помощи Запада усугубит сложное положение Киева. Она отметила, что следующий год будет непростым, но в то же время важным. Кроме того, она призвала партнеров Киева не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых направлениях.