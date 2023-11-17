В Астрахани ввели региональный режим ЧС

Бабушкин: после обрушения жилого дома в Астрахани введен региональный режим ЧС

После частичного обрушения жилого дома в Астрахани власти ввели региональный режим ЧС. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 02:30 разобрано 25 процентов завалов обрушившегося здания. Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы», — сообщил Бабушкин.

В сообщении уточняется, что разбор завалов планируют завершить до 14:00, после этого территорию огородят. Для жителей обрушившегося дома организовали три пункта временного размещения, их обеспечат горячим питанием и вещами. По словам губернатора региона, всем пострадавшим окажут финансовую поддержку и предоставят жилье в кратчайшие сроки.

Ранее по факту обрушения жилого дома в Астрахани завели уголовное дело по статьям 109 УК РФ и 168 УК РФ (причинение смерти и уничтожение имущества по неосторожности). По версии следствия, в одной из квартир неизвестные, делавшие ремонт, могли повредить несущие конструкции.