В Азербайджане предотвратили нападение на посольство Израиля

Ynet: задержанный СГБ Азербайджана планировал теракт против посольства Израиля

В Азербайджане Служба государственной безопасности (СГБ) задержала мужчину, который планировал нападение на посольство Израиля в Баку. Об этом сообщает портал Ynet.

«Силы безопасности Азербайджана (…) в прошлом месяце сорвали теракт против посольства Израиля», — говорится в публикации. Уточняется, что мужчина иранского происхождения был вооружен и пытался ворваться в посольство. Сотрудники СГБ Азербайджана смогли задержать его и обезоружить. Решением суда мужчине была избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.

В ночь на 21 октября возле посольства Израиля в столице Республики Кипр Никосии произошел взрыв самодельной бомбы. Как сообщалось, прибывшие на место полицейские и взрывотехники обнаружили в 30 метрах от посольского здания металлический предмет с небольшим количеством пиротехнического материала.

