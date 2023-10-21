У посольства Израиля в столице Кипра произошел взрыв

Philenews: у посольства Израиля в Никосии взорвалась самодельная бомба

В ночь на 21 октября возле посольства Израиля в столице Республики Кипр Никосии произошел взрыв самодельной бомбы. Об этом пишет Philenews.

По информации издания, прибывшие на место полицейские и взрывотехники обнаружили в 30 метрах от посольства металлический предмет с небольшим количеством пиротехнического материала, который сдетонировал, но не нанес повреждений.

По подозрению в организации взрыва были задержаны четыре человека в возрасте от 17 лет до 21 года. При досмотре автомобиля, на котором они передвигались, обнаружены два ножа и молоток. Владелец транспортного средства арестован.

Сейчас задержанные находятся в полиции, ведется расследование.

Ранее 18 октября в сети появились кадры беспорядков у посольств Израиля и США, вызванных ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В Стамбуле митингующие закидали яйцами консульство Израиля, а также сожгли флаг страны. Также крупные протесты охватили столицу Ливана Бейрут, где участники манифестаций сожгли американский флаг у посольства США.