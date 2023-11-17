В Чечне сообщили о награждении главы республики Кадырова

Главу Чечни Кадырова наградили медалью «За вклад в евразийское сотрудничество»

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью «За вклад в евразийское сотрудничество». Об этом сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

Высшую награду Евразийской ассоциации университетов Кадырову передал ректор МГУ Виктор Садовничий, отметил Дудаев.

Решение о награждении главы Чечни было принято единогласно, добавил министр.

Ранее три сына Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — были награждены высшими орденами парламента республики «Даймехкан Сий». Ордена им вручил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.