Кадыров показал кадры награждения сыновей высшим орденом парламента Чечни

Кадыров опубликовал видео награждения сыновей орденом парламента Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео награждения трех своих сыновей — Ахмата, Эли и Адама — высшими орденами парламента республики «Даймехкан Сий». Кадры опубликованы в Telegram-канале политика.

На записи видно, как председатель парламента Чечни Магомед Даудов в торжественной обстановке вручает сыновьям Кадырова ордена. Эта награда присуждается за активную благотворительную и общественную деятельность на благо республики, а также за вклад в развитие молодежной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

В ходе мероприятия также наградили племянника Кадырова Хамзата, которому присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, в соответствии с указом президента России Владимира Путина ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 15-летний Адам Кадыров, избивший поджигателя Корана Никиту Журавеля, уже получил пять наград. Помимо этого, 5 ноября подросток стал главой службы безопасности главы Чечни, а за месяц до этого мальчика объявили Героем Чеченской Республики.