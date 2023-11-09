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19:16, 9 ноября 2023Россия

Кадыров заявил о награждении Путиным его племянника

Глава Чечни Кадыров заявил о награждении Путиным его племянника Хамзата

Фото: Татьяна Барыбина / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о награждении президентом России Владимиром Путиным его племянника Хамзата Кадырова. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

«В соответствии с указом президента России Владимира Путина вручил медали ордена !За заслуги перед Отечеством! II степени дорогому племяннику, советнику — помощнику Главы ЧР Хамзату Кадырову», — написал глава республики.

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Этот орден, по словам Кадырова, также вручен начальнику тыла МВД по Чечне Денилбеку Айдамирову и старшему лейтенанту полиции Адаму Сербиеву.

Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий»

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      Никита Абрамов
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