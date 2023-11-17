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09:14, 17 ноября 2023Мир

В Чехии опломбировали часть принадлежащей России недвижимости

ЧТК: в Чехии опломбировали часть принадлежащей России недвижимости

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Чехии опломбировали часть принадлежащей России недвижимости. Речь идет примерно о 70 объектах недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах. Об этом сообщает агентство ЧТК.

Отмечается, что замораживание российской госсобственности стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии, которое было одобрено правительством. На сегодняшний день в Праге опечатаны здание школы на Крупковой площади, дом на улице Овенецка и вилла на улице Под Каштаны. Также опечатано здание бывшего консульства в Карловых Варах.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва обязательно ответит Чехии аналогичными мерами в случае заморозки объектов «Госзагрансобственности» на чешской территории. «Надо проанализировать, [какие возможности для действий] здесь есть у чехов, разумеется, в случае формализации недружественных шагов, ответ будет дан», — заявил он.

Песков констатировал, что под угрозой заморозки в Чехии находятся все российские объекты, не имеющие дипломатического статуса.

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      Виктория Кондратьева
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