В ДНР боец «Азова» получил срок за расправу над мирным жителем Мариуполя

В ДНР инструктор «Азова» получил 25 лет за убийство жителя Мариуполя

В Донецкой народной республике (ДНР) к 25 годам колонии строгого режима приговорили 52-летнего инструктора бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Сергея Рогозного. Об этом в пятницу, 17 ноября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, в апреле 2022 года Рогозный, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе, открыл прицельный огонь по мирному жителю, получив соответствующий приказ. Полученные раны оказались для гражданского несовместимыми с жизнью.

16 ноября российские суды приговорили к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы 19 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).