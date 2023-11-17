В ДНР украинскому военному Орлу дали 12 лет колонии за избиение мирного жителя

Суд ДНР приговорил к 12 годам колонии морпеха ВСУ Орла, избившего мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 12 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Орла, жестоко избившего мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Его признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в марте 2022 года 28-летний командир 2-го зенитного ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ совместно с другими военнослужащими избил ранее задержанного жителя Мариуполя для получения признания в содействии Вооруженным силам ДНР и России. Когда Орел не подтвердил свои подозрения, мужчине удалось спастись.

Ранее суд в ЛНР приговорил к 16 годам колонии украинского военного за передачу координат жилых домов в поселке Николаевка ВСУ.