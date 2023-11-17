В Госдуме рассказали о слабой стороне бюджета России

Депутат Госдумы Дмитриева назвала наращивание долга слабой стороной бюджета РФ

Политика наращивания заимствований в большей степени, чем необходимо для покрытия дефицита бюджета, является слабой стороной утвержденного Госдумой проекта трехлетнего бюджета. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» член думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

По ее словам, прирост долга в 2024 году более чем вдвое превысит показатель дефицита бюджета — 3,3 триллиона против 1,5 триллиона рублей.

В то же время Дмитриева считает, что значительные расходы на оборону и военно-промышленный комплекс дадут импульс развитию всей системы обрабатывающей промышленности. «ВПК — это двигатель экономического роста, помимо того, что это в данный момент военно-политическая необходимость», — отметила депутат.

Госдума 17 ноября приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. За документ проголосовали 325 депутатов, против — 81. Согласно одобренным депутатами показателям, доходы бюджета в следующем году составят 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона, с дефицитом в 0,9 процента ВВП.