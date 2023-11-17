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01:23, 17 ноября 2023Мир

В Израиле обсудят законопроект о смертной казни

Haaretz: совет нацбезопасности Израиля обсудит законопроект о смертной казни

Фото: Ammar Awad / Reuters

Совет национальной безопасности Израиля обсудит законопроект, который позволит выносить смертные приговоры террористам. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на правительственный источник.

Инициатива принадлежит главе Министерства национальной безопасности страны Итамару Бен-Гвиру. Отмечается, что в ходе обсуждения советом будут рассмотрены возможные последствия законопроекта на международной арене.

По данным газеты, в соответствии с законопроектом суды будут выносить смертный приговор любому осужденному за убийство гражданина Израиля, если действия злоумышленников «имеют расистскую мотивацию и направлены на причинение вреда еврейскому народу и возрождение еврейского народа на своей родине».

Ранее заместитель главы Министерства юстиции России Андрей Логинов заявил, что позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в стране. По его словам, в России действует «более строгий» по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он заявил, что возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена.

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      Марина Совина
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