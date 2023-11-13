В Минюсте оценили возможность возвращения смертной казни

Минюст: возможность возвращения смертной казни в России фактически исключена

Заместитель главы Министерства юстиции России Андрей Логинов заявил, что позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в России действует «более строгий» по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он заявил, что возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена.

В апреле Конституционный суд России отклонил просьбу лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь в связи с несоответствием просьбы Федеральному конституционному закону.

До этого член Совета Федерации Андрей Клишас сообщал, что возвращение высшей меры наказания в стране возможно лишь через принятие новой конституции.