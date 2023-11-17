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10:51, 17 ноября 2023Мир

В Кремле назвали безумными обвинения о готовности России развязать ядерную войну

Песков счел безумными обвинения о готовности России развязать ядерную войну

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Звучащие в адрес Москвы обвинения о готовности России развязать ядерную войну абсолютно безумны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«К сожалению, за последний год мы все чаще и чаще слышим такую безответственную ядерную риторику», — отметил представитель Кремля, указав, что Россия крайне ответственна в своем подходе к тому, чем она обладает.

Песков назвал обвинительную риторику в адрес Москвы инструментом «в квазивойнах».

Ранее Песков заявил, что изменений в российской ядерной доктрине нет. «Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет. Это очевидно, и это официально и открыто подтверждается заявлениями представителей коллективного Запада», — пояснил пресс-секретарь. Он отметил, что у России есть ядерная доктрина, в которой четко все прописано.

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      Виктория Кондратьева
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