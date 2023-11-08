Кремль прокомментировал слова Патрушева о росте риска применения ядерного оружия

Пресс-секретарь Песков заявил, что изменений в российской ядерной доктрине нет

Изменений в российской ядерной доктрине нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

Ранее Патрушев заявил, что из-за действий западных стран растет риск применения биологического, ядерного и химического оружия. По его мнению, на данный момент ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства.

«Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет. Это очевидно, и это официально и открыто подтверждается заявлениями представителей коллективного Запада», — пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, что у России есть ядерная доктрина, в которой четко все прописано. Изменений в ней на данный момент нет, отметил Песков, напомнив, что об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин подтвердил, что необходимость в изменении российской ядерной доктрины отсутствует. Он также напомнил, что в доктрине указаны две причины для возможного применения ядерного оружия — ответный удар и угроза существования страны.