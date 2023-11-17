В ЛНР сообщили о резком росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: на краснолиманском направлении у ВСУ резко выросли безвозвратные потери

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко выросли безвозвратные потери на на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он объяснил это тем, что у ВСУ сократилось использование западных боеприпасов при артподготовке перед наступлением. Кроме того, штурмующие подразделения противника получают недостаточную огневую поддержку в районе Серебрянского лесничества.

Марочко добавил, что на рост потерь повлияло сокращение эвакуационных мероприятий, и многие раненые украинские военнослужащие не дожидаются эвакуации.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия ощущает нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, нынешних объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения всех потребностей ВСУ.