Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:05, 17 ноября 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о резком росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: на краснолиманском направлении у ВСУ резко выросли безвозвратные потери

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко выросли безвозвратные потери на на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он объяснил это тем, что у ВСУ сократилось использование западных боеприпасов при артподготовке перед наступлением. Кроме того, штурмующие подразделения противника получают недостаточную огневую поддержку в районе Серебрянского лесничества.

Марочко добавил, что на рост потерь повлияло сокращение эвакуационных мероприятий, и многие раненые украинские военнослужащие не дожидаются эвакуации.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия ощущает нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, нынешних объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения всех потребностей ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Ткачев Егор
      Обсудить
      Последние новости

      «Это ярмо и для нас, и для наших детей» Известный актер и боец ВСУ выступил против военного захвата Крыма и Донбасса

      Россия удвоила вложения в американский госдолг

      Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

      Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ в российском регионе

      В Чехии опломбировали часть принадлежащей России недвижимости

      Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая в матче отбора ЧМ‑2026

      Украинские беспилотники уничтожили в Смоленской области

      Названа самая опасная рыба для пожилых людей

      51-летняя Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ 1999 года для рекламы

      В ЛНР сообщили о резком росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости