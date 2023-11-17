Зеленский пожаловался на нехватку боеприпасов у ВСУ

Зеленский указал на дефицит снарядов у ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Украинская армия ощущает нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью группе журналистов, его слова приводит агентство AFP.

«Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, запасы снарядов калибра 155 мм у ВСУ уменьшились. Также политик заявил, что на данный момент склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения всех потребностей ВСУ. Однако Зеленский поприветствовал усилия Штатов по увеличению производства этого типа боеприпасов.

15 ноября Владимир Зеленский заявил, что переданные США танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя. Политик пожаловался, что у Украины слишком мало таких танков. Он выразил надежду, что в будущем подобных машин будет поставляться все же больше.

В МИД Украины в сентябре рассказали о начале выпуска снарядов натовского калибра в стране. По словам главы ведомства, на украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм и автоматизированные системы.

