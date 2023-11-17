В России рассказали о применении «Мальвы» в ходе СВО

Начальник РВиА: «Мальва» успешно проходит опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО

Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С43 «Мальва» успешно проходит опытно-боевую эксплуатацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О применении САО рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете «Красная Звезда».

«В ходе специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-миллиметровые самоходные минометы "Дрок", 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Флокс" и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Мальва", подтверждая высокие тактико-технические характеристики», — сказал он в интервью в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечают 19 ноября.

САО на шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 может проехать без дозаправки до 1100 километров по дорогам общего пользования. «Мальва» предназначена для поражения сооружений, артиллерийских батарей, систем противовоздушной обороны, колонн бронетехники и живой силы противника.

В октябре военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что маневренность САО «Мальва» на колесном шасси лучше, чем у гусеничных машин. Он отметил, что дальность стрельбы САО обычным боеприпасом составляет 22-25 километров.

В том же месяце стало известно, что «Ростех» передал Минобороны первую партию новейших САО «Мальва». Артиллерийская установка может работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели.