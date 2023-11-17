Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:40, 17 ноября 2023Экономика

В России вырастет досрочная пенсия

«Известия»: в 2024 году размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тыс. руб.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России в 2024 году размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тысячи рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда.

Уточняется, что на октябрь 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей. В следующем году он вырастет на 1 тысячу рублей — до 19 596 рублей. После сумма повысится — до 20,6 тысячи рублей в 2025 году и до 21,6 тысячи в 2026 году.

За три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17 процентов.

Ранее в Госдуме сообщили, что могут ввести доплаты к пенсиям граждан в качестве альтернативной компенсации по советским вкладам.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Юрист анонсировал повышение пенсии у 32 миллионов россиян

      Экс-советник Пентагона обвинил США в начале конфликта на Украине

      Необычное транспортное средство в центре Москвы попало на видео

      В Венгрии призвали ЕС выстраивать отношения с Россией

      В США назвали альтернативу помощи Украине

      В Астрахани ввели региональный режим ЧС

      В Венгрии назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

      В России вырастет досрочная пенсия

      Украинский беженец пожаловался на тяжелую жизнь в Канаде

      В России повысят зарплаты бюджетникам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости