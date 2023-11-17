В России вырастет досрочная пенсия

«Известия»: в 2024 году размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тыс. руб.

В России в 2024 году размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тысячи рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда.

Уточняется, что на октябрь 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей. В следующем году он вырастет на 1 тысячу рублей — до 19 596 рублей. После сумма повысится — до 20,6 тысячи рублей в 2025 году и до 21,6 тысячи в 2026 году.

За три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17 процентов.

Ранее в Госдуме сообщили, что могут ввести доплаты к пенсиям граждан в качестве альтернативной компенсации по советским вкладам.