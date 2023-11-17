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04:00, 17 ноября 2023Мир

В России высказались о планах двусторонних контактов с США на АТЭС

Оверчук: делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявил глава делегации, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, пишет РИА Новости.

«Пока нет», — заявил Оверчук в ответ на вопрос журналистов, есть ли какие-то изменения по возможным контактам с Соединенными Штатами на АТЭС.

Ранее Оверчук рассказал, что к российской делегации на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно. Он выразил надежду, что форум останется сугубо экономическим, хотя предпринимаются попытки политизации мероприятия.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, Форум объединяет 21 страну, в том числе США, Китай, Россию, Канаду, Мексику и Японию.

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      Марина Совина
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