В России высказались о планах двусторонних контактов с США на АТЭС

Оверчук: делегация России не планирует двусторонних контактов с США на АТЭС

Делегация России не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявил глава делегации, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, пишет РИА Новости.

«Пока нет», — заявил Оверчук в ответ на вопрос журналистов, есть ли какие-то изменения по возможным контактам с Соединенными Штатами на АТЭС.

Ранее Оверчук рассказал, что к российской делегации на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно. Он выразил надежду, что форум останется сугубо экономическим, хотя предпринимаются попытки политизации мероприятия.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, Форум объединяет 21 страну, в том числе США, Китай, Россию, Канаду, Мексику и Японию.