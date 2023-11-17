В российской школе дети пострадали после разлива неизвестной жидкости на алгебре

В Приморье 5 школьников обратились к медикам после разлива неизвестной жидкости

В Приморском крае пятеро детей обратились за помощью к медикам после того, как в школе разлилась неизвестная жидкость с химическим запахом. Об этом сообщили представители прокуратуры в российском регионе в Telegram.

В ведомстве уточнили, что все произошло утром 17 ноября в школе №1 имени П.И. Омельяненко. На уроке алгебры российские учащиеся разобрали неустановленный предмет, из которого вылилось неизвестное вещество.

В результате произошедшего пятеро школьников были направлены на осмотр к врачу. У них выявили покраснение слизистых и першение в горле. Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами, к обеспечению мер безопасности учащихся в образовательной организации, подчеркнули в приморской прокуратуре.

По факту случившегося в школе организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Омске отравились 19 приехавших на соревнования по гандболу школьников. Пострадавшим от 11 до 17 лет.