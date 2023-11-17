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10:51, 17 ноября 2023Мир

В США раскрыли планы Зеленского в отношении Залужного

Экс-помощник замминистра США Брайен: Зеленский готовится арестовать Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский готовится арестовать главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в своей статье Asia Times.

Экс-помощник настаивает на том, что Зеленский «готовит почву» для ареста Залужного. «Скорее всего, он начнет с увольнения трех генералов, связанных с Залужным. Это командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев, командующий Оперативно-стратегической группой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко», — раскрыл он план в отношении главкома.

Эксперт также предсказал возможный гражданский конфликт на Украине. Свою точку зрения он аргументировал тем, что в украинском правительстве произошел раскол между администрацией президента и высокопоставленными военными начальниками.

Ранее в Британии заявили, что Запад сговорился против Зеленского и готов его предать. Сообщается, что американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского, поскольку администрация президента США Джо Байдена не хочет продолжать конфликт в 2024 году из-за выборов главы государства.

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      Дарья Балацкая
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