В Британии заявили о сговоре Запада против Зеленского

Telegraph: западные политики сговорились против Зеленского и готовы его предать

Западные политики сговорились против президента Украины Владимира Зеленского и готовы его предать. Об этом заявил обозреватель Кон Кафлин в британской газете The Telegraph.

«Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского», — написал он.

По мнению обозревателя, администрация президента США Джо Байдена мало заинтересована в том, чтобы конфликт продолжался в 2024 году на фоне выборов главы государства.

Ранее обозреватель журнала Time Саймон Шустер рассказал о «потере оптимизма» Зеленским после визита в США. Кроме того, по его словам, главу государства разозлило снижение интереса Запада к Украине.

При этом украинский лидер пообещал, что ВСУ продолжат наступление в текущем и следующем году несмотря на трудности.