В США заявили о стремлении Китая придерживаться «дружбы без границ» с Россией

Spiegel: глава Китая ни на йоту не отступает от «дружбы без границ» с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин ни на йоту не отступает от «дружбы без границ», которую он обещал президенту России Владимиру Путину перед началом спецоперации на Украине. Об этом заявил обозреватель Der Spiegel.

Российский и китайский лидеры в феврале 2022 года приняли совместное заявление о том, что дружба между странами «не имеет границ». Немецкий журналист предполагает, что с этим могут быть связаны неудачи переговоров Китая и США 16 ноября, которые не привели к улучшению взаимоотношений двух стран.

«Это не является существенным улучшением, не говоря уже о прорыве, в исторически плохих отношениях между Китаем и США. Это в лучшем случае своего рода временное перемирие во время холодной войны между супердержавами», — так автор статьи прокомментировал встречу американского президента Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Обозреватель отметил, что главы США и Китая не сделали ничего для урегулирования конфликта на Украине, а также «так и не сформулировали хотя бы идеи, как можно было бы остановить конфликт на Ближнем Востоке». Журналист полагает, что в ситуации с обострением вокруг сектора Газа Си Цзиньпин изображает ложный нейтралитет, тогда как на самом деле поддерживает Иран и его союзников.

Ранее в США рассказали о кооперации с КНР по теме санкций против России. Там заявили, что две страны также объединились с китайскими союзниками по вопросам вокруг ценового потолка на экспорт нефти из РФ.